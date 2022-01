Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boston Beer scalpe ses prévisions information fournie par AOF • 14/01/2022 à 14:18



(AOF) - Boston Beer, le brasseur de la bière Sam Adams, pourrait accuser en 2021 une perte allant jusqu'à un dollar par action en 2021. Dans un document déposé à la SEC, le gendarme de la Bourse aux Etats-Unis, le groupe annonce tabler sur un résultat net compris entre une perte de un dollar par action et un revenu de un dollar. Il visait jusque là un bénéfice de 2 à 6 dollars par action. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que Boston Beer déclare un bénéfice de 5,69 dollars par action pour l'année.



Boston Beer a été pénalisé par une baisse des stocks des grossistes et par la hausse des coûts liée aux difficultés d'approvisionnement. Le brasseur a pourtant assuré que que la demande des consommateurs pour ses produits "avair été à la limite supérieure" de ses attentes.





