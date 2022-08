Boskalis Westminster: hausse de 61% du profit net semestriel information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 11:27

(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster publie pour les six premiers mois de 2022 un profit net en croissance de 61% à 116 millions d'euros, et un EBITDA en hausse de 29% à 292 millions, dont un gain comptable de 50 millions lié à la vente de Keppel Smit Towage.



Le fournisseur néerlandais d'infrastructures maritimes et portuaires a vu ses revenus s'accroitre de 22% à 1,61 milliard d'euros (+20% hors effets de périmètre et de changes) avec une 'utilisation élevée de larges vaisseaux'.



Sur la base de son carnet de commandes et hors circonstances imprévues, la direction déclare s'attendre à un niveau d'EBITDA au second semestre en ligne avec celui du premier, en données ajustées d'éléments exceptionnels.