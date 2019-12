Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boskalis Westminster : contrat 'substantiel' au Salvador Cercle Finance • 23/12/2019 à 14:15









(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster annonce avoir remporté un contrat qualifié de 'substantiel' (entre 50 et 150 millions d'euros) pour connecter une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) en mer à une centrale électrique au Salvador. Confié par Energia del Pacifico (EDP), ce contrat s'inscrit dans le projet d'infrastructure GNL-électricité de 378 MW au port d'Acajutla, dont la réalisation doit commencer au début de 2020 et qui devrait être opérationnel vers la fin de 2021.

Valeurs associées BOSKALIS WESTMIN Euronext Amsterdam -0.44%