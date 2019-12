Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boskalis Westminster : contrat avec le Port de Rotterdam Cercle Finance • 23/12/2019 à 13:04









(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster annonce avoir remporté, auprès du Port de Rotterdam et du Département des Travaux Publics des Pays-Bas, un contrat pluriannuel pour du dragage d'entretien à Rotterdam, de façon à assurer la sécurité de l'accès au principal port néerlandais. Le spécialiste des infrastructures maritimes précise que la durée initiale du contrat est de trois ans, à partir de mars 2020, et qu'elle pourra être prolongée de cinq ans jusqu'en 2028, 'sous réserve d'initiative de durabilité innovantes et approuvées'.

Valeurs associées BOSKALIS WESTMIN Euronext Amsterdam -0.36%