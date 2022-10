Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boskalis: retrait de la cote prévu le 9 novembre information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster annonce qu'Euronext Amsterdam a approuvé le retrait de la cote de ses actions ordinaires, retrait qui interviendra le 9 novembre prochain, mettant ainsi un terme à 51 années de présence à la Bourse d'Amsterdam.



Ce retrait a été demandé le 30 septembre dernier, après le succès de l'OPA lancée par HAL, offre à laquelle environ 13,7% des actions Boskalis ont été apportées, permettant à l'initiateur de détenir 98,3% du capital du constructeur d'infrastructures portuaires.





Valeurs associées BOSKALIS WESTMIN Euronext Amsterdam 0.00%