Boskalis : retour aux bénéfices au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster fait part d'un bénéfice net de 72 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2021, contre une perte de 96 millions un an auparavant, perte qui reflétait des charges exceptionnelles après impôt de 144 millions. Le fournisseur néerlandais d'infrastructures portuaires a vu son EBITDA augmenter de 10,8% à 226 millions d'euros, pour des revenus en croissance de 4,6% à 1,32 milliard (+2,7% hors effets de périmètre et de changes). Fort d'un carnet de commandes record de 5,53 milliards d'euros à fin juin, en hausse de plus de 4% sur six mois, Boskalis Westminster anticipe un niveau d'EBITDA au second semestre en ligne avec celui du premier semestre.

