Boskalis: neutre sur le prix d'offre de HAL

(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster indique que sur la base d'évaluations indépendantes, il a conclu que le prix d'offre envisagé par HAL 'n'est pas déraisonnable, mais pas suffisamment convaincant pour recommander ce prix à ses actionnaires'.



Le constructeur néerlandais d'infrastructures maritimes rappelle que le 10 mars dernier, la société d'investissement HAL a fait part de son intention de faire une offre publique volontaire sur les actions Boskalis, au prix unitaire de 32,5 euros.



Boskalis n'a pas réussi à convaincre HAL, après des semaines de discussions, d'augmenter le prix proposé, mais indique avoir trouvé un accord avec lui sur les aspects non financiers de l'offre, accord qui sera valable quatre ans après la finalisation de l'offre.





Valeurs associées BOSKALIS WESTMIN Euronext Amsterdam -0.43%