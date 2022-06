Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boskalis: lancement d'une OPA par HAL information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 13:09









(CercleFinance.com) - HAL Holding fait part ce vendredi de sa décision de lancer une offre publique d'achat (OPA) visant les actions Boskalis Westminster, à un prix ajusté à 32 euros par action pour tenir compte du dividende en espèces de 0,50 euro versé en mai.



Le prix de l'offre (avant ajustement) représente une prime de 28% par rapport au prix de clôture préannonce. La période d'acceptation s'étendra du 27 juin au 2 septembre et la finalisation de l'opération est attendue au troisième trimestre 2022.



L'offre est soumise, entre autres, à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires et de concurrence, mais pas à un seuil minimum d'acceptation. Si HAL détient au moins 95% des actions à l'issue de l'opération, Boskalis sera radié de la cote.



Pour rappel, le constructeur néerlandais d'infrastructures maritimes a jugé début juin que le prix proposé par HAL 'n'est pas déraisonnable, mais pas suffisamment convaincant pour le recommander à ses actionnaires'.





Valeurs associées BOSKALIS WESTMIN Euronext Amsterdam -0.06%