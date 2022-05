Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boskalis: l'UE autorise le rachat par HAL information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 15:06









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de Royal Boskalis Westminster par HAL Investments, deux sociétés néerlandaises.



Boskalis est une société mondiale de services maritimes principalement active dans le dragage, l'installation offshore et le transport offshore.

HAL est une société d'investissement mondiale, active dans divers secteurs, notamment le secteur maritime, le stockage en citernes et les médias.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, en raison de son impact limité sur le marché.







