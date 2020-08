Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boskalis : en perte sur des charges exceptionnelles Cercle Finance • 20/08/2020 à 08:50









(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster publie une perte nette de 96,4 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, contre un profit de 1,3 million un an auparavant, sous le poids de charges exceptionnelles liées à la crise sanitaire et à la chute des cours du pétrole. Le spécialiste néerlandais des infrastructures maritimes a toutefois vu son EBITDA augmenter de moitié à 204,1 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires peu près stable à 1,26 milliard, tandis que son carnet de commandes s'est maintenu à 4,7 milliards. Soulignant qu'aucun projet majeur dans son carnet de commandes n'a été annulé depuis le début de la pandémie de Covid-19, Boskalis s'attend à ce que son EBITDA de l'ensemble de 2020 atteigne le niveau de 2019, et indique qu'il va reprendre ses rachats d'actions.

Valeurs associées BOSKALIS WESTMIN Euronext Amsterdam +11.50%