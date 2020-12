Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boskalis : deux projets remportés aux Pays-Bas Cercle Finance • 07/12/2020 à 10:36









(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster, fournisseur néerlandais d'infrastructures maritimes, annonce avoir remporté deux projets d'infrastructure aux Pays-Bas, représentant une valeur totale de contrat d'environ 75 millions d'euros. Il va ainsi construire un nouveau port intérieur à Spijk, sur la rivière Waal non loin de la frontière allemande, pour le compte du Rijkswaterstaat, et reconfigurer la route provinciale N241, située dans le nord du pays.

Valeurs associées BOSKALIS WESTMIN Euronext Amsterdam -0.98%