Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boskalis : deux contrats au Taiwan et au Danemark Cercle Finance • 17/12/2019 à 08:22









(CercleFinance.com) - Le fournisseur d'infrastructures maritimes Boskalis Westminster annonce avoir remporté deux contrats d'une valeur combinée de l'ordre de 85 millions d'euros, à Taiwan et au Danemark, deux contrats dont la réalisation est prévue pour 2020. A Taiwan, le Néerlandais va fournir les protections contre l'affouillement des fondations de turbine sur un nouveau parc éolien en mer, et au Danemark, il va installer sur le fonds marin un gazoduc long de quatre kilomètres.

Valeurs associées BOSKALIS WESTMIN Euronext Amsterdam +0.76%