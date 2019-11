Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boskalis : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 14/11/2019 à 14:47









(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster gagne 1% à Amsterdam sur des propos favorables de Berenberg, qui a entamé la couverture de l'action du spécialiste néerlandais des services de dragage avec un premier conseil d'achat et une cible à 28 euros. Le broker allemand estime notamment que le dragage est porté par plusieurs tendances de long terme, à commencer par la construction de toutes sortes d'infrastructures en mer, des ports à l'urbanisation en passant par les plateformes pétrolières.

Valeurs associées BOSKALIS WESTMIN Euronext Amsterdam +1.00%