Boskalis: annulation d'actions auto-détenues

(CercleFinance.com) - Royal Boskalis Westminster fait part d'une réduction de son capital social par l'annulation de 952.934 actions ordinaires auto-détenues, annulation ramenant le nombre d'actions composant son capital à 129.324.898 (au lieu de 130.277.832).



Le groupe néerlandais spécialisé dans la construction d'infrastructures portuaires précise que les titres ainsi annulés avaient été acquis dans le cadre d'un programme de rachats d'actions achevé en septembre dernier.





