Boskalis : acquisition des parts minoritaires dans Horizon

(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster annonce avoir acquis la participation restante de 37,5% dans Horizon Group, société basée aux Emirats Arabes Unis et dont il avait acquis une participation majoritaire de 62,5% plus tôt cette année. 'Après cette transaction, Boskalis sera en mesure d'optimiser sa position grandissante sur le marché des études géotechniques et géophysiques marines', explique le groupe néerlandais d'infrastructures maritimes. Avec des activités présentes essentiellement dans le Golfe Persique, en Mer Rouge et de plus en plus au large de l'Extrême-Orient, Horizon devrait avoir réalisé plus de 100 millions de dollars de revenus en 2019.

Valeurs associées BOSKALIS WESTMIN Euronext Amsterdam +1.07%