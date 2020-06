Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boris Johnson va dévoiler un plan de relance pour la Grande-Bretagne Reuters • 28/06/2020 à 19:28









LONDRES, 28 juin (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson va dévoiler cette semaine un plan destiné à faire repartir l'économie britannique avec une série de mesures pour soutenir les chantiers d'infrastructure, a déclaré dimanche la ministre de l'Intérieur Priti Patel. Boris Johnson fera un discours mardi à l'occasion duquel il annoncera une accélération d'une série de projets dont la construction d'hôpitaux, d'écoles, de logements, de routes et de voies ferrées alors que son gouvernement recule dans les sondages. Le dirigeant britannique est critiqué pour sa gestion de l'épidémie de coronavirus, les partis d'opposition et certains scientifiques estimant que son gouvernement à été trop lent à décider le confinement, trop lent à mener des tests à grande échelle et brouillon dans ses messages. Mais le Premier ministre, qui a remporté une large majorité lors des élections de l'an dernier, espère reprendre la main en revenant à sa promesse de redresser le pays. "C'est un plan important ... Alors que nous sortons de cette terrible, terrible période du coronavirus, cette affreuse maladie, nous voulons que la Grande-Bretagne reparte de l'avant", a expliqué Priti Patel sur Sky News. "Nous construisons un chemin vers la reprise, une feuille de route, qui se concentre pour l'heure sur les infrastructures ... concentré sur les routes, le haut débit, toutes ces choses qui aident concrètement à créer des emplois mais fournissent également des services, de la croissance économique et des opportunités à travers le pays". En dépit des interrogations probables sur le coût de ces chantiers, Boris Johnson a dit à plusieurs reprises que son gouvernement ne renouerait pas avec les politiques d'austérité pratiquées sous le mandat de l'ancien Premier ministre conservateur David Cameron. (Elizabeth Piper, version française Gwénaëlle Barzic)

