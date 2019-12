Boris Johnson et la perspective d'un "hard Brexit" refroidissent les marchés européens

(AOF) - Les bourses européennes ont évolué dans le rouge ce mardi 17 décembre. Les investisseurs se sont montrés inquiets face au risque de " hard Brexit ", après que Boris Johnson a fait savoir qu'il n'entendait pas négocier l'accord de sortie au-delà de l'année 2020. Le CAC 40 a perdu 0,39% à 5 968,26 points. De son côté, l'Eurostoxx 50 recule de 0,72% à 3 745,66 points. A Wall Street, après des niveaux record la veille, les indices évoluaient différemment en fin d'après-midi: le Dow Jones gagnait 0,18% malgré Boeing, alors que le Nasdaq Composite était proche de l'équilibre (-0,02%).

Fort de sa victoire aux élections législatives la semaine dernière, Boris Johnson va essayer de mettre la pression sur l'Union Européenne. Il prévoit en effet de passer une loi devant le parlement britannique qui obligerait le Royaume-Uni à signer un accord d'ici quelques mois, ou à quitter l'UE sans accord. Des nouvelles qui ont refroidi les marchés après le vent d'optimisme de ces derniers jours, alors que, de l'autre côté de l'Atlantique, plus de détails sur les modalités de l'accord sino-américain, dit " phase une ", se font attendre.

Mais malgré le conflit commercial, la balance commerciale de la Zone Euro en octobre affiche une nouvelle fois un excédent, qui s'établit désormais à 28 milliards d'euros, contre 13,2 milliards en octobre 2018. En effet les exportations de biens vers le reste du monde ont atteint 217,9 milliards d'euros, en hausse de 4,1% par rapport à octobre 2018 (209,3 milliards d'euros), alors que les importations ont reculé de 3,2% à 189,9 milliards (196,1 milliards d'euros en octobre 2018). Le commerce intra-Zone Euro s'est en revanche établi à 174,9 milliards d'euros en octobre 2019, en recul de 1,4% par rapport à octobre 2018.

Aux Etats-Unis de bons chiffres ont été publiés, puisque, pour le mois de novembre, les mises en chantier et le nombre de permis de construire ont atteint respectivement 1,365 million et 1,482 million en rythme annuel, dépassant le consensus Briefing de 1,35 million et 1,42 million. La production industrielle a, elle, augmenté de 1,1%, dépassant légèrement le consensus de 1%, et le taux d'utilisation des capacités de production a progressé de 0,7 points à 77,3%, légèrement inférieur aux attentes (77,5%).

Du côté des entreprises, Safran (-1,52%) creuse ses pertes de la veille après l'annonce par Boeing de suspendre la production du 737 MAX, alors que Capgemini bénéficie des recommandations de Credit Suisse et d'Oddo BHF. Total (+1,05%) a, lui, annoncé acquérir une partie du bassin du Kwanza en Angola, et Accor (+1,49%) a prévu de reverser 1 milliards d'euros à ses actionnaires d'ici deux ans. En Europe, Unilever se distingue en affichant un repli de 6,56% après l'annonce d'une croissance des ventes révisée à la baisse.