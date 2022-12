Bordier & Cie : les marchés d’actions n'ont retenu que les propos conciliants de Jerome Powell

Ce dernier reconnaît que le rallye boursier peut parfaitement se poursuivre pendant quelques semaines encore, tout en mettant en garde que le risque de fort ralentissement, sinon de récession est bien réel au cours des prochains trimestres. " Les attentes de croissance des bénéfices par action seront alors nécessairement revues à la baisse lors des prochaines publications et les marchés corrigeront ", anticipe, le Co-Directeur de la Gestion de Bordier & Cie.

Le gestionnaire d'actifs fait remarquer que le président s'est en effet bien gardé de fixer un cap sur un taux pivot dont on comprend qu'il pourrait désormais être supérieur à 5% si l'inflation ne devaient baisser que trop lentement.

(AOF) - Patrick Guérin, Co-Directeur de la Gestion de Bordier & Cie, souligne que lors de la dernière intervention de Jerome Powell, les marchés d’actions n’ont voulu retenir de ses propos que les plus conciliants : les taux ne seront relevés que de 50 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed. En revanche, ils ont choisi d’ignorer le reste de son discours.

