Bordier & Cie (France) S.A : nomination d’Alex Delangle en tant que RCCI

(AOF) - Bordier & Cie (France) S.A., filiale française de Bordier & Cie, a annoncé l'arrivée d'Alex Delangle en tant que responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI). Il occupait auparavant le poste de compliance officer chez Rothschild & Co Asset Management Europe.

A l'occasion de son arrivée, Christophe Burtin, directeur général de Bordier & Cie (France) S.A., a déclaré : " Nous sommes très heureux d'accueillir Alex Delangle en tant que Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) au sein de notre équipe. Son profil atypique, sa capacité d'adaptation, son expertise technique et sa parfaite connaissance des enjeux réglementaires représentent des atouts appréciables et renforcent la capacité de Bordier & Cie (France) à poursuivre sereinement sa croissance. "