Bordier & Cie (France) conserve une approche prudente au cours des prochaines semaines

Néanmoins, les banques centrales vont poursuivre leur politique restrictive au cours des prochains mois, la pression baissière sur les marges va sans doute conduire à des ajustements des estimations de bénéfices et le dollar, qui s'est fort apprécié depuis le début de cette année, va continuer à peser sur les économies basées sur cette devise.

Après six mois de performances négatives, les gains de juillet sont certes fort appréciables, souligne Patrick Guérin.

Pour le professionnel, ce sont surtout les publications des résultats des entreprises à partir du milieu du mois qui ont rassuré les marchés. Les attentes étaient il est vrai très modestes, si bien qu'il a suffi de délivrer plus ou moins autour de ce qui était attendu pour recevoir un accueil favorable et largement contribuer à ce rallye de soulagement.

Enfin, la croissance chinoise présente beaucoup d'incertitudes, en raison du maintien par les autorités d'une politique sanitaire très restrictive à l'égard du Covid et de la fragilité persistante du secteur immobilier.

Patrick Guérin liste un certain nombre de points clé en cette fin de mois.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.