Boostheat : transfert de la ligne de financement en fonds propres

(AOF) - Boostheat, acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce que, conformément aux discussions annoncées le 29 décembre 2022, HBR Investment Group (HBR) a cédé la ligne de financement en fonds propres qu'il détient à Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO), membre du groupe Alpha Blue Ocean. Boostheat annonce concomitamment une levée de fonds de 500 000 euros par le tirage de 1 tranche de 200 ORA (Obligation Remboursable en Actions), pour une valeur nominale de 500 000 euros , souscrite par ITTO.

Cette ligne de financement en fonds propres s'opère via l'émission de bons donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles de la société (les ORA), intégralement réservée à ITTO.

Le montant initial de cette ligne de financement était de 10 millions d'euros, dont 3 millions ont été tirés avant l'opération annoncée ce jour ; représentant un transfert total à ITTO de 2 800 Bons. Elle est renouvelable deux fois pour une période de 24 mois et représente un montant maximum résiduel de 26,5 millions d'euros après le tirage de ce jour (dont 6,5 millions à utiliser jusque fin mai 2023).

Grâce à ce financement, Boostheat confirme sa capacité à financer son plan de retournement et éloigne son risque de cessation des paiements et donc une possible liquidation judiciaire dans le cadre de sa procédure de sauvegarde ouverte le 4 octobre dernier.

