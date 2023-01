Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boostheat: prolongation de la période d'observation information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 12:18









(CercleFinance.com) - Boostheat, un spécialiste de l'efficacité énergétique, a annoncé vendredi que le Tribunal de Commerce de Lyon l'avait autorisé à prolonger sa période d'observation après la présentation, hier, des grandes lignes de son projet de plan de retournement.



Ce projet vise à donner une nouvelle orientation stratégique à l'entreprise, autour de l'activité de bureau d'études, sur la base d'une situation financière assainie.



D'après Boostheat, le projet de plan définitif pourrait être circularisé aux créanciers fin février/début mars en vue d'une homologation par le Tribunal de Commerce fin mars 2023, ce qui mettra ainsi fin à la procédure de sauvegarde.



Dans cette attente, l'administrateur judiciaire s'est désisté de sa demande de conversion en liquidation judiciaire.



Les moyens financiers nécessaires pour financer la période d'observation et la mise en oeuvre du retournement projeté sont estimés à environ 7,9 millions d'euros jusqu'à fin 2023.



Pour financer la période d'observation, Boostheat a déjà procédé à un premier tirage de 500.000 euros sur sa ligne de financement en fonds propres existante par émission d'obligations remboursables en actions (ORA).



Un deuxième tirage d'un montant d'un million d'euros devrait intervenir sous un mois.



Enfin, HBR Investment Group - la holding personnelle de l'homme d'affaires Hugo Brugière à l'origine du plan de redressement - a déjà apporté 500.000 euros en compte courant, avant d'apporter 500.000 euros supplémentaires lors de la mise en route du projet de retournement.



Suite à toutes ces annonces, l'action Boostheat cotée à la Bourse de Paris grimpait de plus de 12% vendredi après s'être déjà envolée de plus de 84% hier.





