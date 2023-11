Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boostheat: perte réduite avec la baisse des charges information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 12:12









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'efficacité énergétique Boostheat a annoncé mercredi avoir réduit de plus d'un tiers sa perte opérationnelle au premier semestre grâce à un net repli de ses coûts de fonctionnement.



Le groupe, à l'origine d'un compresseur thermique qui permet d'optimiser la consommation d'énergie, a fait état ce matin d'une perte d'exploitation d'un peu plus de trois millions d'euros au titre du 1er semestre, contre -4,7 millions d'euros un an plus tôt.



Dans son communiqué, Boostheat explique avoir profité de son repositionnement stratégique, qui a entraîné une réduction de 15% de sa masse salariale, avec un effectif ramené de 28 à 12 collaborateurs.



Ses charges externes (loyers, conseils, etc.) ont quant à elles diminué de 29%.



Pour Hugo Brugière, son PDG, ces performances viennent valider la feuille de route mise en place dans le cadre du plan de sauvegarde soutenu par sa holding HBR Investment Group depuis mai dernier.



Après avoir bondi dans les premiers échanges, le titre Boostheat perdait plus de 9% mercredi à l'approche de la mi-journée.





Valeurs associées BOOSTHEAT Euronext Paris -11.36%