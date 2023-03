Boostheat lève des fonds supplémentaires via le tirage ORA

Skip, marque du groupe Unilever, a également choisi le marché français pour lancer en avant-première de nouvelles capsules et un emballage tout en carton. Le groupe Henkel avec sa marque Le Chat a, quant à lui, lancé une lessive sous forme de barres réduisant l'usage du plastique.

Ces innovations surfent sur le développement des préoccupations écologiques des consommateurs. Ainsi la marque phare de Procter & Gamble, Ariel, a lancé une gamme comprenant 40 % d'ingrédients végétaux de plus que les produits classiques. La marque, leader du secteur en France avec environ 24 % de part de marché, mise aussi sur des contenants en carton pour ses capsules. Ces dernières concentrent souvent les innovations car elles constituent un segment très dynamique, avec des progressions en valeur plus de deux fois supérieures à la hausse de l'ensemble du marché

En savoir plus sur le secteur bien de consommation

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour rappel, les moyens financiers nécessaires pour financer la période d'observation et la mise en œuvre du retournement projeté sont estimés à environ 7,9 millions d'euros jusqu'à fin 2023 dont 5,9 millions d'euros de coûts de fonctionnement et 900 000 euros pour la restructuration de la dette.

(AOF) - Boostheat, acteur industriel dans le domaine des technologies de l'efficacité énergétique en France, fait un point d'étape sur le financement de son plan de retournement soutenu par HBR Investment Group (HBR), son actionnaire de référence, sa trésorerie à date et la procédure en cours. Boostheat annonce une nouvelle levée de fonds de 500 000 euros de plus par le tirage d'une tranche de 200 ORA (obligations remboursables en actions) sur sa ligne de financement en fonds propres avec Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO) pour financer le début de son plan de retournement.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.