Boostheat : le titre monte après un partenariat en Allemagne

(CercleFinance.com) - L'action Boostheat affiche un gain de plus de 3% lundi à la Bourse de Paris après l'annonce d'un accord de partenariat portant sur un programme de pompe à chaleur en Allemagne. Le titre du spécialiste de l'efficacité énergétique, qui a pris plus de 10% dans les premiers échanges, gagnait encore 3,2% à la mi-journée alors que le marché parisien progressait de moins de 0,3%. Boostheat a annoncé ce matin dans un communiqué la signature d'une lettre d'intérêt établissant les bases d'un partenariat avec l'Université de Wuppertal et WSW Energie & Wasser, un fournisseur d'énergie au niveau local. Les trois partenaires indique s'être associés afin de développer un modèle de pompe à chaleur au gaz générant de la chaleur à partir de l'air ambiant grâce à un système breveté de compression thermique, conçu et fabriqué par Boostheat. Cette unité de chauffage central peut injecter jusqu'à 20 kW dans le réseau de chaleur local, ce qui suffira à chauffer les huit maisons de démonstration parfaitement isolées. Ces maisons seront mises en démonstration en mai 2022, avant d'être éventuellement intégrées à un projet de suivi conduit par l'institut central de recherche et de formation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en vue d'un habitat neutre en carbone.

Valeurs associées BOOSTHEAT Euronext Paris +6.21%