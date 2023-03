Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boostheat: la nouvelle gouvernance approuvée en AG information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 12:24









(CercleFinance.com) - Boostheat, un spécialiste de l'efficacité énergétique, a annoncé vendredi que ses actionnaires avaient approuvé la mise en place d'une nouvelle gouvernance.



Convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) sur deuxième convocation, les actionnaires, qui ont permis d'atteindre un quorum de 25,6%, ont approuvé l'intégralité des résolutions à plus de 93% chacune.



Ils devraient notamment se prononcer sur la ratification de trois administrateurs composant la nouvelle gouvernance, à savoir Hugo Brugière, Emmanuel Couraud et Baudouin Hallo, ainsi que sur diverses résolutions visant à procéder à des opérations sur le capital.



Boostheat, qui bénéficie d'un nouveau projet d'entreprise porté par l'homme d'affaires Hugo Brugière, a récemment reçu des marques d'intérêts de la part de plusieurs partenaires stratégiques en vue de son redressement.





Valeurs associées BOOSTHEAT Euronext Paris +8.96%