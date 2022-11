Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boostheat: l'audience sur la sauvegarde fixée au 6 décembre information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 11:44









(CercleFinance.com) - Boostheat a annoncé lundi que le Tribunal de Commerce de Lyon avait fixé au 6 décembre l'audience devant se prononcer sur la poursuite de la procédure de sauvegarde de l'entreprise, ouverte le mois dernier.



Dans un communiqué, le spécialiste de l'efficacité énergétique dit travailler à la levée des conditions suspensives en vue de finaliser le projet de prise de participation de HBR, la holding personnelle de l'homme d'affaires Hugo Brugière, et de lancer le plan stratégique de retournement.



S'agissant notamment des banques, quatre établissements représentant 86% de la dette bancaire ont déjà donné une réponse favorable au projet, deux établissements n'ayant pas encore répondu favorablement



Dans l'hypothèse où les conditions suspensives ne pouvaient être levées, l'administrateur judiciaire devrait déposer des requêtes en conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, puis de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.



Constituée en 2011 à Vénissieux, Boostheat a conçu un compresseur thermique qui permet d'optimiser la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable des ressources.



A ce stade, la suspension de la cotation des actions Boostheat - en vigueur depuis la fin du mois d'août - reste maintenue.





