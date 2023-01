Boostheat: HBR Investment désormais premier actionnaire information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 12:25

(CercleFinance.com) - HBR Investment Group, la holding personnelle de l'homme d'affaires Hugo Brugière, est devenue le premier actionnaire de Boostheat en montant à plus de 20% du capital.



Le spécialiste de l'efficacité énergétique explique avoir été notifié du

franchissement à la hausse par HBR Investment Group des seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote, le 9 janvier, et du franchissement du seuil de 20% du capital et des droits de vote le 13 janvier 2023.



Boostheat explique que ces franchissements de seuils résultent d'acquisitions d'actions hors marché auprès d'anciens actionnaires historiques, dont Holdigaz et Fluxys.



Au 13 janvier, HBR Investment Group détenait 2.808.878 actions Boostheat représentant autant de droits de vote, soit 21,2% du capital et des droits de vote de la société.



Le mois dernier, Boostheat avait déclaré avoir demandé à être autorisé à recevoir un million d'euros de la part de HBR, la holding personnelle de son PDG Hugo Brugière, et à signer une ligne de financement de 30 millions d'euros avec European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO).



Ces opérations devaient permettre au fabricant de compresseurs thermiques de couvrir ses besoins de trésorerie, estimés à 2,3 millions d'euros, au titre de son projet de plan de sauvegarde.



En outre, Boostheat rappelle que HBR s'est porté garant à hauteur de 10 millions d'euros, couvrant ainsi le risque de liquidité de l'entreprise sur les 12 prochains mois.



Cette solution pourrait permettre à Boostheat d'assurer le financement de la période d'observation et la réorganisation indispensable à la pérennité de l'exploitation, la sauvegarde de l'emploi et le désintéressement des

créanciers.



La cotation du cours de Bourse de la société, qui a repris aujourd'hui après presque cinq mois de suspension, a dû être interrompue en fin de matinée alors que la valeur s'envolait de 124%.