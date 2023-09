Boostheat dévoile ImpliciX

(AOF) - Boostheat, acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, révèle ImpliciX, sa toute nouvelle suite logicielle dédiée à faciliter la transition numérique industrielle, issue des travaux de son département Boostheat S3 : Software Solutions & Services. ImpliciX est une solution logicielle Low Code révolutionnaire qui rend le pilotage de machines ainsi que la collecte et l'exploitation des données accessibles à tous, même sans expertise en automatisation.

Boostheat offre ainsi à chacun les moyens de prendre le contrôle de ses machines en totale autonomie et d'exploiter pleinement ses données, sans avoir besoin de connaissances approfondies en programmation ou en ingénierie logicielle.

La suite logicielle ImpliciX peut répondre à un grand nombre d'enjeux industriels autour de l'efficacité énergétique, du maintien en conditions opérationnelles ou de la gestion intelligente des process.

Software Solutions & Services est un pôle centré sur son activité logicielle pour améliorer l'efficience des produits dans leur environnement opérationnel (amélioration de la performance des systèmes, optimisation des opérations de maintenance, augmentation de la durée de vie, etc.).

Ces services pourront être proposés aux fabricants, fournisseurs de composants.

