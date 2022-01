Boostheat: accompagné par Engie pour ses analyses information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 18:08

(CercleFinance.com) - Boostheat annonce avoir mis en place une dizaine de sites de démonstration des performances de ses produits en chauffage résidentiel individuel répartis en France, en Allemagne et en Suisse.



La société indique que Engie Lab Crigen assure les mesures de performance sur l'un des sites et que 'les premiers résultats relevés sont encourageants et confirment les avancées de fiabilité et de performance de Boostheat'.



'Engie nous accompagne et apporte son expertise, explique Éric Lambert, Directeur Général de Boostheat. Cette démarche nous permettra de qualifier le comportement fiabilité et performance de nos solutions en

vraie vie et d'en démontrer le réel potentiel de marché. '