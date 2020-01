Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boostheat : 381 commandes à fin 2019 Cercle Finance • 07/01/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - Boostheat indique qu'à fin 2019, il a enregistré au total 381 commandes pour son premier produit, la pompe à chaleur gaz Boostheat.20, soit 1,9 fois au-dessus de l'objectif, dont 302 commandes en France, 50 en Suisse et 29 en Allemagne. 'Ce résultat est significativement supérieur aux attentes de la direction de l'entreprise et est un indicateur fort de la traction du marché pour les solutions énergétiquement efficaces', commente la société de chaudières introduite en Bourse l'année dernière. En 2020, le groupe donnera la priorité aux installations tout en maintenant un rythme soutenu de prises de commandes (avec un niveau plus dense sur le second semestre) et entend poursuivre l'élargissement de ses partenariats sur ses différents marchés.

