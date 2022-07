Boosté par ses résultats et ses perspectives, GL events surfe sur la vague boursière

(AOF) - A la deuxième place du marché SRD, GL events (+7,30% à 17,06 euros) profite d'une embellie boursière faisant suite au relèvement de son objectif de croissance pour 2022. Le poids lourd de l'événementiel est plus optimiste après avoir renoué avec les profits au premier semestre. Une période au cours de laquelle il a enregistré un résultat net à 16,8 millions d'euros, contre une perte de 27,7 millions d'euros à fin juin 2021. Le chiffre d'affaires de 524,7 millions d'euros est en hausse de 150 % par rapport au premier semestre 2021.

Une performance qui illustre la reprise dynamique de l'activité sur l'ensemble des zones géographiques où le groupe est présent à l'exception de la Chine.

" Cette performance est d'autant plus remarquable que l'activité reste limitée en Chine par la politique ‘zéro covid' et en Europe par les fermetures administratives en janvier. Nous anticipons un deuxième semestre encore plus dynamique – si le contexte global se maintient –, ce qui devrait nous permettre de réaliser une croissance de notre chiffre d'affaires annuel 2022 supérieure à 45%", a déclaré Olivier Ginon, Président Directeur Général de GL Events. Il visait une croissance de plus de 30% auparavant.

Un prochain semestre à forte activité

Le rebond de l'activité devrait se produire au deuxième semestre avec, entre autres, un fort dynamisme commercial attendu ces prochains mois (Coupe du monde de football au Qatar, Championnat du monde d'athlétisme en Oregon, Cop 27 en Egypte...).

"Sous l'hypothèse que le contexte global se maintienne, GL events revoit à la hausse son objectif de croissance de chiffre d'affaires, anticipant une croissance supérieure à 45 %, contre 30 % précédemment annoncée.

Le groupe entend "maintenir sa vigilance sur ses investissements et la gestion des coûts et conserver 20 millions d'euros d'économies de frais fixes en 2022 tout en veillant à poursuivre son désendettement".

Pour 2022, GL events a aussi confirmé son objectif de retour à une génération de cash-flow opérationnel d'environ 100 millions d'euros.

"Les résultats semestriels sont excellents et supérieurs à nos attentes, reflet de l'accélération de la reprise après deux années noires et d'une bonne maitrise des coûts. La guidance annuelle est relevée avec une croissance annuelle anticipée à plus de 45%", note Midcap Partners qui a relevé l'objectif de cours du titre à 23 euros contre 15,9 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Services aux entreprises

Les géants de la restauration collective revoient leurs tarifs

Au premier semestre (clos fin mars) de son exercice 2021-2022, Elior a bénéficié d'un bond de près de 20% de son activité à 2,2 milliards d'euros. Néanmoins ses pertes se sont creusées, passant de 53 millions un an plus tôt à 266 millions d'euros, en partie du fait d'une dégradation des marges. Ce mouvement est lié à l'inflation des prix des denrées alimentaire et de l'énergie. Pour y remédier, le groupe a mis en place un programme mondial et systématique de renégociation de toutes les grilles tarifaires avec ses clients.

Quant à Sodexo, les progressions de tarifs ont déjà eu lieu. Durant le troisième trimestre, ils ont augmenté de plus de 5% en glissement annuel. Le groupe s'attend à une augmentation supplémentaire des tarifs de 4 à 5% d'ici la fin de l'année. En dépit d'une forte croissance de ses résultats au premier semestre (clos fin février), le groupe s'est montré prudent pour la seconde partie de l'année du fait d'un environnement qui demeure incertain. Les dirigeants estiment que la marge pré-covid sera à nouveau atteinte en 2023.

Le transport routier veut accélérer sa transition énergétique

Le poids du carburant ne cesse de grimper dans la structure des coûts des transporteurs, alors qu'il représente habituellement 20% du coût de revient. Les acteurs sont bien conscients de la nécessité de réaliser la transition énergétique pour s'affranchir de leur grande dépendance au prix du carburant. Pourtant, les professionnels doivent affronter un manque d'offre de véhicules lourds propres et à des prix abordables. Par ailleurs, le recours à l'hydrogène est encore trop limité. Quant au GNV (Gaz Naturel Pour Véhicules), si des investissements ont été réalisés dans le passé, les camions au gaz ne roulent pas actuellement compte tenu de l'envolée des prix. Les professionnels demandent donc un accompagnement des pouvoirs publics pour accélérer leur transition.