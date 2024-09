Boosté par le luxe, le CAC 40 proche de retrouver les 7800 points

(AOF) - A l'issue de la dernière séance de la semaine, les marchés européens ont poursuivi leur mouvement haussier. Côté statistiques, l’inflation est ressortie nettement sous les attentes en France et bien inférieure à l’objectif de 2% de la Banque centrale européenne. Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont ralenti au mois d'août. Côté valeurs, le titre LVMH a figuré parmi les plus fortes progressions du CAC 40 : le géant du luxe est devenu actionnaire minoritaire au sein du groupe italien Moncler. Le CAC 40 a gagné 0,64% à 7791,79 points et l'Eurostoxx a avancé de 0,71% à 5068,19 points.

LVMH a annoncé une prise de participation indirecte dans Moncler . A la Bourse de Milan, le titre du groupe italien spécialisé dans la création de doudounes haut de gamme et de vêtements de ski a gagné 10,76% à 57,66 euros. A Paris, LVMH s'est adjugé 3,67% à 703,40 euros, toujours soutenu par les mesures de soutien à l'économie chinoise. Le numéro un mondial du luxe a acquis une participation de 10% dans Double R, le véhicule d'investissement contrôlé par la holding de Remo Ruffini (Ruffini Partecipazioni Holding). Ce dernier possède une participation d'environ 15,8% dans Moncler.

Trigano (+11,44% à 119,44 euros) a caracolé en tête du SBF 120 après la présentation de revenus annuels supérieurs aux attentes. Le spécialiste du véhicule de loisirs affiche un chiffre d'affaires "record" de 3,9 milliards d'euros sur l'exercice 2023/24, en hausse de 12,8 %. Cette croissance est portée par son activité camping-cars (+21,7%) qui bénéficie d'un marché toujours bien orienté. Berenberg, qui est à l'achat sur la valeur, craignait un ralentissement plus important au quatrième trimestre après la publication du concurrent de Trigano, Thor Industries, plus tôt cette semaine.

En repli à l'ouverture, Forvia (11,12% à 9,80 euros) a figuré parmi les plus fortes hausses du SBF 120 malgré la révision à la baisse ses objectifs annuels. L'équipementier automobile prévoit désormais une marge opérationnelle comprise entre 5% et 5,3%, contre une prévision réduite en juillet au bas de la fourchette de 5,6% à 6,4% annoncée initialement. L'avertissement semble avoir été anticipé par les investisseurs dans un contexte morose pour le secteur automobile : BMW et Mercedes ont récemment averti.

Les chiffres macroéconomiques

Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 1,2% en septembre après 1,8% en août, selon une estimation provisoire dévoilée par l'Insee ce vendredi. Cette nette baisse de l'inflation s'explique d'abord par un repli des prix de l'énergie en particulier ceux des produits pétroliers. Les prix des services ont ralenti sur un an et ceux des produits manufacturés ont diminué à un rythme un peu plus soutenu qu'au mois précédent. Les prix de l'alimentation et du tabac ont augmenté sur un an au même rythme que le mois précédent.

L'inflation en données harmonisées, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, s'est élevée à 1,5% en septembre après 2,2% en août. Le consensus s'élevait à 2%.

En zone euro, le sentiment économique est quasiment en ligne avec les attentes en septembre : 96,2 contre 96,5 attendu.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 70,1 en septembre contre un consensus de 69 et après 69 en août.

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,2% en août contre un consensus de 0,4%, après une progression de 0,3% en juillet. La consommation des ménages américains a augmenté de 0,2% en août contre 0,3% attendus, après une hausse de 0,5% en juillet.

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,2% en août en rythme annuel contre un consensus de 2,3%, après 2,5% en juillet. La progression en rythme mensuel est de 0,1%, contre un consensus de 0,2% après 0,2% le mois précédent. Dans sa version core, surveillée par la Fed, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,7% en rythme annuel comme prévu, et à 0,1% en rythme mensuel contre un consensus de 0,2%.

A la clôture, l'euro cède 0,08% à 1,1167 dollar.