Booking perd son recours contre le veto antitrust de l'UE concernant l'accord avec ETraveli

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(Ajoute des détails)

par Foo Yun Chee

Booking Holdings BKNG.O a perdu mercredi son combat contre le veto antitrust de l’UE concernant son acquisition d’ETraveli il y a trois ans, d’un montant de 1,63 milliard d’euros (1,90 milliard de dollars), la deuxième plus haute juridiction européenne s’étant rangée du côté des régulateurs.

Dans sa décision de 2023, la Commission européenne avait estimé que cette opération aurait permis à Booking de créer un écosystème de voyage, empêchant ainsi ses concurrents de rivaliser.

Le Tribunal de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a donné raison à l’autorité de concurrence de l’UE et a rejeté les arguments de Booking selon lesquels la Commission n’avait pas respecté ses propres règles en matière de concentrations et avait appliqué une norme juridique erronée.

“La Commission a estimé, à juste titre, que l’acquisition du groupe Etraveli, premier opérateur européen de réservation de vols en ligne, aurait renforcé la position déjà dominante de Booking sur le marché des agences de voyage en ligne dans le secteur hôtelier”, ont déclaré les juges.

La Commission, qui agit en tant qu’autorité de concurrence de l’UE, a renforcé son contrôle des opérations dans le secteur technologique ces dernières années en raison des inquiétudes liées aux “acquisitions prédatrices”, par lesquelles des entreprises dominantes rachètent des concurrents plus petits afin d’éliminer la concurrence ou de renforcer leur position sur le marché.

Les marques de Booking comprennent Booking.com, Rentalcars, Priceline et Agoda. Son concurrent suédois ETraveli, détenu par la société de capital-investissement CVC Capital Partners, possède Gotogate et Mytrip et exploite également TripStack, un fournisseur de services de distribution de contenu aérien.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, la plus haute juridiction européenne.

L’affaire porte le numéro T-1139/23, Booking Holdings contre Commission.

(1 dollar = 0,8593 euro)