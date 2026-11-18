Booking Holdings BKNG.O a annoncé mercredi qu’elle ferait appel d’une décision rendue par la deuxième plus haute juridiction européenne, qui a confirmé le veto des autorités européennes de la concurrence concernant son acquisition, il y a trois ans, de son concurrent ETraveli pour un montant de 1,63 milliard d’euros (1,79 milliard de dollars).
“Nous sommes en total désaccord avec cette décision et sommes fermement convaincus que l’appréciation du Tribunal et de la Commission était erronée, tant sur le plan des faits que sur le plan juridique”, a déclaré Booking dans un communiqué.
Dans une décision rendue en 2023, la Commission européenne avait estimé que cette opération aurait permis à Booking de créer un écosystème de voyage, laissant ses concurrents dans l’incapacité de rivaliser.
(1 dollar = 0,9101 euro)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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