Booking Holdings BKNG.O a annoncé mercredi qu’elle ferait appel d’une décision rendue par la deuxième plus haute juridiction européenne, qui a confirmé le veto des autorités européennes de la concurrence concernant son acquisition, il y a trois ans, de son concurrent ETraveli pour un montant de 1,63 milliard d’euros (1,79 milliard de dollars).

“Nous sommes en total désaccord avec cette décision et sommes fermement convaincus que l’appréciation du Tribunal et de la Commission était erronée, tant sur le plan des faits que sur le plan juridique”, a déclaré Booking dans un communiqué.

Dans une décision rendue en 2023, la Commission européenne avait estimé que cette opération aurait permis à Booking de créer un écosystème de voyage, laissant ses concurrents dans l’incapacité de rivaliser.

(1 dollar = 0,9101 euro)