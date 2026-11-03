Booking Holdings enregistre une baisse de 900 millions de dollars de son chiffre d'affaires trimestriel liée à l'action de la FTC

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Booking Holdings BKNG.O , la société mère de Priceline, a déclaré mardi avoir enregistré une baisse de chiffre d'affaires de 900 millions de dollars (XX millions d'euros) et subi une perte de 100 millions de dollars (XX millions d'euros) liée à une action de la FTC concernant l'implication de sa filiale dans des publicités hôtelières trompeuses.

En conséquence, le chiffre d'affaires de l'agence de voyages en ligne au troisième trimestre a reculé de 1 % par rapport à la même période de l'année précédente. L'action de la société a perdu 2,4 % en séance prolongée.

Booking avait révélé en août que la FTC envisageait de poursuivre Priceline et une de ses filiales pour des problèmes liés à la transparence des informations, aux frais, au service client et aux pratiques de facturation. La société avait précédemment indiqué qu’elle était en pourparlers avec la FTC pour résoudre ce litige.

La FTC enquêtait sur la relation entre Priceline et Guest Reservations, un site web tiers qui propose des séjours dans des hôtels spécifiques. Priceline fournit son inventaire de chambres d’hôtel à Guest Reservations par l’intermédiaire de Priceline Partner Solutions, selon une action en justice en cours intentée contre les sociétés par la ville de San Francisco.

La société, dont le siège se trouve à Norwalk, dans le Connecticut, a enregistré un bénéfice par action de 4,66 dollars (X,XX euros) au troisième trimestre , contre 3,98 dollars (X,XX euros) par action à la même période de l’année précédente.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 septembre s'est élevé à 8,89 milliards de dollars , contre environ 9 milliards de dollars (XX milliards d'euros) un an plus tôt.