Le groupe estime que le Tribunal de l'UE a sous-évalué les effets positifs de l'opération sur la concurrence, notamment dans le secteur aérien. Il prévoit donc de faire appel.

Booking annonce qu'il va porter l'affaire devant la Cour de justice de l'UE après la confirmation, par le Tribunal européen, du veto visant son projet d'acquisition d'Etraveli.

Booking collabore avec Etraveli, spécialiste suédois de la réservation de vols en ligne, depuis 2019. Le groupe avait annoncé son intention de le racheter deux ans plus tard, pour un montant de 1,63 milliard d'euros.

En septembre 2023, la Commission européenne a interdit l'opération, considérant qu'elle aurait renforcé la position dominante de Booking sur le marché des agences de voyages en ligne spécialisées dans l'hôtellerie. En septembre 2026, le Tribunal de l'UE a confirmé cette interdiction.

"Le Tribunal a reconnu que l'acquisition aurait renforcé la concurrence sur le marché des vols. Pourtant, l'opération a été bloquée au motif que, malgré ces éléments, elle aurait porté une atteinte significative à la concurrence dans le secteur hôtelier", a commenté Booking. Le groupe estime que l'opération aurait permis de proposer davantage de choix aux voyageurs, des prix plus compétitifs et une expérience de réservation plus fluide, tout en stimulant l'innovation.