bonyf: inscription par cotation directe sur Euronext Access

(CercleFinance.com) - bonyf, un fabricant belge de produits pour les soins bucco-dentaires, a annoncé mardi un projet d'inscription par cotation directe sur le marché Euronext Access Paris.



L'ouverture des négociations est prévue pour jeudi, date à laquelle l'ensemble des titres composant son capital, soit 588.600 actions, seront admis à la cotation à un cours unitaire de 12 euros.



La capitalisation boursière lors de l'entrée en Bourse dépassera ainsi les sept millions d'euros.



Créé en 1979, bonyf - qui dispose d'un centre de R&D au Liechtenstein et d'une usine de production en Suisse - distribue ses gammes de produits dans 36 pays.



La société dit anticiper un fort développement de son activité dans les prochains mois, porté par un marché des soins bucco-dentaires en croissance soutenue.



Son projet boursier vise à financer son expansion internationale, ses efforts d'innovations visant à développer de nouveaux produits et à accroître sa notoriété en vue de concrétiser des partenariats stratégiques.



Le marché Euronext Access s'adresse aux startups et aux PME cherchant à bénéficier des avantages d'une introduction en Bourse, mais qui ne répondent pas aux critères d'admission sur les marchés Euronext ou Euronext Growth.





