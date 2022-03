Bonne résistance de toutes nos sélections à la baisse des marchés

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 11 mars 2022

La prudence dont nous avons su faire preuve au cours de ces derniers mois nous a permis de traverser la récente chute des marchés avec des dégâts limités sur l'ensemble de nos portefeuilles. Nos sélections Défensives et ISR/PEA sur lesquelles nous avons fortement réduit les positions ressortent à peine égratignées de la crise boursière que nous traversons. Sur un mois glissant, elles sont parvenues à limiter leurs pertes à respectivement 1,76% et 1,11%, alors que l'indice CAC 40 a plongé de 11,5% (données collectées à la clôture du marché de jeudi). Sur trois mois, le recul s'établit à 7,03% et 3,77%, contre 11,47% pour l'indice de référence. En prenant un peu plus de recul, on se rend compte que sur un an glissant les valeurs françaises n'affichent plus qu'une avance limitée à 2,87%, très loin des brillantes performances enregistrées sur l'ensemble de l'année 2021. Comparé à la moyenne du marché, nos deux sélections Défensives et ISR/PEA s'en sortent plutôt bien avec des hausses de respectivement 15,06% et 9,5%.

Le portefeuille Offensif, qui a mené au cours de ces derniers mois une stratégie résolument agressive, enregistre de son côté une hausse de 27,4% sur un an glissant. Sur un et trois mois, la baisse n'excède pas 4,39% et 2,72%. Ces bonnes performances sont à mettre sur le compte d'une orientation prononcée du portefeuille vers le secteur pétrolier et les matières premières. Il en résulte une forte volatilité dont les lecteurs doivent prendre pleinement conscience.

Les marchés boursiers ont nettement rebondi ce mardi, avec des gains spectaculaires de plus de 5% en moyenne en Europe. Ce rebond, bien mérité après un mois de baisse ininterrompue, s'explique par l'apparition de timides espoirs d'apaisement dans le conflit armé qui oppose l'Ukraine à la Russie. Les investisseurs ont envie de tourner la page de cette guerre absurde, mais en Bourse tout le monde regarde déjà vers les conséquences négatives qu'aura ce conflit sur le prix des matières premières et la croissance des économies européennes. L'annonce par la BCE de l'accélération de la réduction de ses achats d'actifs montre combien la lutte contre les hausses des prix est aujourd'hui prioritaire. Les autorités monétaires européennes sont aujourd'hui prises en tenailles entre la nécessité d'éviter un dérapage des prix à la consommation et celle de ne rien faire qui puisse nuire à la croissance de l'activité. L'annonce aux Etats-Unis d'un taux d'inflation de 7,9% pour le mois de février, à son plus haut niveau depuis quarante ans, est également de nature à peser sur Wall Street.

La lourdeur du climat actuel ne nous dispense pas de nous poser la question délicate de notre retour progressif sur le marché. Les choix de grande prudence que nous avons fait dans les portefeuilles Défensifs et ISR/PEA (aujourd'hui composés à hauteur de 70 et 80% de liquidités) se sont révélés pertinents, mais ceux-ci sont aujourd'hui largement sous-investis. Si cette situation perdurait, elle pourrait nous priver de bénéficier d'un rebond des marchés qui ne manquerait pas de se produire en cas d'avancée décisive sur un possible cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Surtout à un moment où les premières publications de résultats annuels, comme celles de EssilorLuxottica et de Spie, se révèlent une fois de plus de très bonne facture.

En dépit d'un manque évident de visibilité, nous nous tenons donc prêts à saisir dans les jours à venir toutes les opportunités d'achat qui se présenteront sur le marché. L'objectif est de regarnir progressivement les portefeuilles avec des valeurs de qualité revenues à des niveaux de cours suffisamment attractifs pour susciter de nouveau l'intérêt des investisseurs. Nos choix se porteront en priorité sur des groupes peu sensibles à la hausse du prix de l'énergie et des matières premières, ainsi que sur des affaires présentant de bonnes capacités de résistance à une croissance de l'activité qui pourrait se révéler moins forte qu'attendue.

Bonne lecture et bon week-end à tous,