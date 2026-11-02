Bonne résistance de l'industrie britannique en octobre (PMI)

La croissance du secteur manufacturier s'est accentuée en Grande-Bretagne au mois d'octobre, selon une enquête de S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats et publiée ce lundi, ce qui vient encore un peu plus renforcer la perspective d'une hausse des taux de la part de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi prochain.

L'indice PMI compilé par le cabinet de recherche économique s'est établi à 52,8 le mois dernier contre 51,9 en septembre et 52,8 (chiffre confirmé) en première estimation.

Ce chiffre solide témoigne de la bonne résistance du secteur de l'industrie au Royaume-Uni sur fond d'amélioration de la demande, à la fois dans le pays et à l'international (Chine, Union Européenne et USA), et ce en dépit des craintes provoquées par la perspective du vote du budget d'automne, validé mercredi dernier.

Face à une activité qui tient bon et à des tensions sur les coûts de l'énergie et la main-d'oeuvre qui repartent à la hausse, la BoE sera très probablement contrainte de relever ses taux directeurs pour freiner l'inflation ce jeudi, prévient S&P Global. Cette perspective est déjà très largement intégrée par le consensus de marché.