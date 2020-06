Bonne performance pour les ETFs smart beta sur les valeurs d'Asie-Pacifique

Après une forte baisse fin mars, le segment recouvre ses pertes progressivement.

Le segment TrackInsight dédié aux ETFs Smart Beta exposés aux valeurs d'Asie-Pacifique a bondi de 2,76% hier (mercredi 3 juin). Au sein du segment, les ETFs ayant le plus contribué à ce rendement répliquent des stratégies axées sur les valeurs à haut dividendes (comme l'indice « Dow Jones Asia Pacific Select dividend 30 »). Après une forte baisse fin mars, la performance cumulée du segment en 2020 a touché un plus bas à -42,62%. Depuis le segment recouvre ses pertes progressivement. Grâce au rebond d'hier, la perte du segment sur 2020 ne s'élève désormais plus qu'à -17,78%. Ce segment regroupe 7 ETFs et représente un total de $ 693 millions d'actifs sous gestion.

En savoir plus sur les ETFs Smart Beta APAC.