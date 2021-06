Bonne performance pour les ETF suivant le cours du pétrole

Les ETF permettant de s'exposer au pétrole et au gaz ont enregistré une bonne performance ce lundi

Les ETF permettant de s'exposer au pétrole et au gaz ont enregistré une bonne performance ce lundi 21 juin, le prix du pétrole ayant atteint son plus haut niveau depuis 2018. Les ETF liés au secteur du pétrole et du gaz ont augmenté de 25% au cours des trois derniers mois.

Trouvez les 30 ETF liés au cours du pétrole et du gaz et leur performance dans notre sélecteur.

