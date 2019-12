Bonne performance pour les actions thaïlandaises

Les 15 ETFs exposés à des indices actions thaïlandais ont enregistré une bonne performance moyenne ce mercredi 18 décembre.

Les 15 ETFs exposés à des indices actions thaïlandais et regroupés dans un segment dédié sur TrackInsight ont enregistré une bonne performance moyenne ce mercredi 18 décembre comme l'illustre le bond de 1,24% du segment. Le marché action s'est appuyé sur les bonnes performances dans les secteurs des télécoms et de l'énergie. Plus précisément, le secteur de la communication a profité d'une rumeur sur le fait que les organismes de régulation sont en train de se pencher sur un texte permettant l'utilisation de la 5G d'ici mars prochain. Depuis le 1er janvier, ce segment a gagné 8,08% alors que la collecte via le marché primaire est quasi-stable ($ +30,42M).

