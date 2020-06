Bonne performance pour les actions sud-américaines

Les marchés actions en Amérique du Sud remontent progressivement la pente après leur plongeon fin mars.

Le segment TrackInsight dédié aux valeurs sud-américaines regroupe 19 ETFs et a progressé de 3,19% ce lundi 8 juin. Les marchés actions en Amérique du Sud remontent progressivement la pente après leur plongeon fin mars et une longue période d'incertitude liée à l'arrivée tardive du coronavirus dans la région à l'origine de crises économiques et politiques dans plusieurs pays. La reprise de l'activité, les mesures de soutien supplémentaires ainsi que la bonne santé de Wall Street contribuent à la confiance des investisseurs bien que le bilan du virus en Amérique Latine ne cesse de croitre, la région étant le dernier épicentre de contamination. Ce segment a comblé la moitié de ses pertes depuis le début de l'année qui sont désormais de -26,22%. Les investisseurs ont également injecté $ 49,5 millions et $ 44,7 millions successivement jeudi dernier et ce lundi, portant le montant total des actifs investis à $ 1,49 milliard.

