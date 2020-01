Bonne performance pour les actions mexicaines

Bon début d'année pour les sociétés mexicaines comme le prouve la performance cumulée de ce segment.

Le segment dédié aux valeurs mexicaines sur TrackInsight a progressé de 1,94% ce jeudi 16 janvier. Cela confirme le bon début d'année pour les sociétés mexicaines comme le prouve la performance cumulée de ce segment de 14 ETFs qui atteint désormais 4,54% en 2020. Le marché « action » mexicain a touché un plus haut depuis un mois, tiré par la hausse des marchés globaux qui saluent la signature de la très attendue première phase de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine qui a eu lieu mercredi. En revanche, l'activité reste calme en termes de collecte sur le marché primaire puisque les investisseurs ont « seulement » injectés $ 20 millions de nouveaux actifs depuis le début de l'année dans ce segment qui représente plus de $ 5,5 milliards d'actifs sous gestion.

