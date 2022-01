Bone Therapeutics : visibilité financière jusqu'au troisième trimestre

(AOF) - Bone Therapeutics s'attend à ce que sa consommation de trésorerie nette pour l'année 2021 ressorte entre 16 et 18 millions d'euros. La position de trésorerie nette pour l'année close le 31 décembre 2021 est estimée à 9,5 millions. En tenant compte des produits bruts de 3,3 millions issus du placement privé réalisé au quatrième trimestre 2021 et des paiements commerciaux à prévus, Bone Therapeutics prévoit de disposer de la trésorerie nécessaire pour poursuivre ses objectifs jusqu'au troisième trimestre 2022.

Bone Therapeutics considère actuellement la possibilité de mandater une organisation tierce afin d'explorer des opportunités de partenariat, de M&A et des sources alternatives de financement pour la plateforme CSMig.

La biotech développe actuellement cette nouvelle plateforme de thérapie cellulaire et génique afin d'adresser une gamme plus vaste d'indications cliniques mal desservies en dehors de l'orthopédie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.