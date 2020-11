Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bone Therapeutics : vend sa filiale de production à Catalent Cercle Finance • 16/11/2020 à 11:06









(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics annonce aujourd'hui la vente de sa filiale de production, Skeletal Cell Therapy Support SA (SCTS), à Catalent Pharma Solutions, pour des produits bruts de 12 millions d'euros. Le prix d'achat des actions, net de la dette de SCTS (3 millions d'euros), des ajustements de trésorerie et en tenant compte de la restructuration de certains engagements préalables de Bone Therapeutics (3 millions d'euros), a généré des produits net d'environ 6 millions d'euros. A la suite de cette transaction, les infrastructures de fabrication et les équipes opérationnelles de production de SCTS font désormais partie de la division Thérapie Cellulaire & Génique de Catalent. Dans le cadre de cet accord, l'entité de fabrication acquise par Catalent continuera d'assurer la production d'ALLOB, le produit de thérapie cellulaire allogénique de Bone Therapeutics, pour la société et ses partenaires.

Valeurs associées BONE THERAPEUTICS Euronext Bruxelles +5.05%