Bone Therapeutics: va changer de nom pour devenir 'BioSenic'

(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics a annoncé mardi qu'il allait changer de nom pour devenir BioSenic, suite au rachat d'une participation majoritaire à hauteur de 40 millions d'euros dans la biotech Medsenic.



La société belge de thérapie cellulaire indique que cette décision s'inscrit dans le cadre de la finalisation de son acquisition de Medsenic, une société de biotechnologie spécialisée dans le trioxyde d'arsenic (TOA) et ses applications dans des conditions inflammatoires et auto-immunes.



La conclusion de cette opération fait suite à la réalisation de toutes les conditions préalables et à l'approbation de la transaction lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Bone, qui s'est tenue le 24 octobre.



L'AGE a également approuvé le changement de nom de Bone Therapeutics en BioSenic, un nouvelle dénomination qui entrera en application dans les prochains jours.



L'opération - qui va permettre à la nouvelle société d'enrichir son portefeuille de produits avec des indications inflammatoires sévères, en plus de son actif initial dans la thérapie cellulaire, était saluée en Bourse ce mardi, l'action Bone affichant actuellement un gain de 18%.





