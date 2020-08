Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bone Therapeutics : subvention de la part de la Wallonie Cercle Finance • 20/08/2020 à 14:59









(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics annonce avoir reçu une subvention de 0,6 million d'euros de la part de la Région Wallonne pour la recherche et les premières étapes préparatoires du développement clinique de BT-20, son nouveau produit de thérapie cellulaire allogénique prêt à l 'emploi. La société explique qu'elle 'tire ainsi partie de son expertise en biologie des Cellules Mésenchymateuses Stromales (CSMs) pour étendre son portefeuille de produits, de l'orthopédie et des maladies osseuse aux pathologies inflammatoires'.

Valeurs associées BONE THERAPEUTIC Euronext Bruxelles +6.41%