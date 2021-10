Bone Therapeutics renforce son conseil scientifique

(AOF) - Bone Therapeutics a annoncé la nomination de plusieurs experts à son conseil scientifique.

Les nouveaux membres de ce conseil scientifique ont été spécifiquement sélectionnés pour leur expertise et leur capacité à épauler Bone Therapeutics dans le développement de sa nouvelle plateforme CSMi de pointe. Cette plateforme CSMi servira au développement de produits de thérapie cellulaire et génique dotés de fortes propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices, pour le traitement de maladies sévères potentiellement mortelles présentant de forts besoins médicaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.